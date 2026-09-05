Di Battista ricoverato a Cuba: slitta il rientro in Italia

Di Battista, rinviato il rientro da Cuba: l'ex M5S doveva tornare in Italia oggi
L’associazione Schierarsi lancia l'appello sui social: "Servono massima discrezione e prudenza"
AGI - Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, attualmente in ospedale a Cuba a causa di un improvviso malore, è stato ufficialmente rinviato. Il suo arrivo a Roma era inizialmente previsto per questo pomeriggio.
A darne notizia è l'associazione Schierarsi tramite una nota diffusa su Instagram e condivisa dallo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle:"Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti".
Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni del rinvio