Weekend caldo in tutta Italia, poi le temperature caleranno

AGI - Il primo weekend di settembre sarà all'insegna del caldo torrido, con un vasto e robusto campo di alta pressione che si estende dall'Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Il clima si mantiene prettamente estivo, con temperature in quota che sarebbero al di sopra delle medie del periodo.
Nei prossimi giorni si attendono temperature fino a 6-8 gradi in più sulla Penisola, con condizioni meteo che si manterranno per lo più asciutte da Nord a Sud. All'inizio della prossima settimana il campo di alta pressione dovrebbe gradualmente cedere, con una saccatura depressionaria che dovrebbe muoversi sull'Europa occidentale. Stando agli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano, sul finire della prima decade di settembre aria più fresca potrebbe raggiungere anche il Mediterraneo centrale portando un generale calo termico con valori che si riporterebbero in linea con le medie del periodo. Si intravede dunque la fine del grande caldo, ma l'evoluzione andrà comunque monitorata nei prossimi giorni.
Le previsioni per oggi
Al Nord la giornata inizia all'insegna del bel tempo, con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte non sono previsti cambiamenti sostanziali con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
Anche al Centro la giornata sarà pienamente estiva, con cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le pomeridiane. Condizioni invariate in serata e nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
Al Sud e sulle Isole, al mattino è previsto tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne di Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo associati, mentre sarà soleggiato altrove. In serata si attendono schiarite ovunque con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni e cieli stellati anche nella notte.
Le temperature minime sono stabili o in rialzo al Centro-Nord e in lieve calo al Sud e sulle Isole, con le massime in generale aumento da Nord a Sud salvo una lieve flessione sulle isole maggiori.
Le previsioni per domani
Al Nord ci sarà tempo stabile in mattinata, con cieli in prevalenza sereni salvo qualche innocuo addensamento sui rilievi alpini. Al pomeriggio si prevede una locale instabilità in sviluppo sulle Alpi orientali, mentre il tempo sarà sereno o poco nuvoloso altrove. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche addensamento in più sul Triveneto.
Al Centro il tempo sarà stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutti i settori, dal mattino alla sera. Non è prevista nessuna variazione nel corso delle ore notturne, con assenza prevalente di nuvolosità.
Al Sud e sulle Isole le condizioni meteo saranno stabili, con tempo soleggiato dal mattino alla sera su tutte le regioni meridionali e sulle isole maggiori. Non si prevedono fenomeni né addensamenti significativi nel corso della giornata.Le temperature minime e massime rimangono stazionarie o in rialzo da Nord a Sud.
Le previsioni per domenica
Al Nord il tempo rimarrà nel complesso asciutto nel corso della giornata, con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non si attendono variazioni di rilievo con tempo stabile e ampie schiarite.
Al Centro la giornata sarà pienamente estiva con cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le pomeridiane. Le condizioni rimarranno invariate in serata e nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
Anche al Sud e sulle Isole il tempo sarà stabile sulle regioni del Sud con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Le temperature minime e massime rimangono stazionarie o comunque in lieve diminuzione.