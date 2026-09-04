Scossa di terremoto nel Cosentino, gente in strada

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AGI - Forte scossa di terremoto avvertita nella serata di venerdì 4 settembre, nel Cosentino. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il sisma, di magnitudo 3.7, si è verificato alle ore 21.31 con epicentro a 3 km a ovest di Castiglione Cosentino, a una profondità di circa 9 chilometri.
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Terremoto nel Cosentino, nessun danno segnalato ma paura tra i cittadini
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Tanta paura tra la popolazione. La scossa è stata distintamente avvertita a Cosenza, Rende, Montalto Uffugo e in tutta la Valle del Crati, con gente riversatasi in strada e numerose chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile
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