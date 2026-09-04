Scossa di terremoto nel Cosentino, gente in strada
Scossa di terremoto nel Cosentino, gente in strada ma nessun danno segnalato 
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Scossa di terremoto nel Cosentino, gente in strada ma nessun danno segnalato

Il sisma di magnitudo 3.7 si è verificato alle ore 21.31 di venerdì 4 settembre con epicentro a 3 chilometri a ovest di Castiglione Cosentino. Molte persone sono scappate in strada
Un sismografo
ZUMAPRESS.com / AGF - Un sismografo
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AGI - Forte scossa di terremoto avvertita nella serata di venerdì 4 settembre, nel Cosentino. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il sisma, di magnitudo 3.7, si è verificato alle ore 21.31 con epicentro a 3 km a ovest di Castiglione Cosentino, a una profondità di circa 9 chilometri.

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Terremoto nel Cosentino, nessun danno segnalato ma paura tra i cittadini

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Tanta paura tra la popolazione. La scossa è stata distintamente avvertita a Cosenza, Rende, Montalto Uffugo e in tutta la Valle del Crati, con gente riversatasi in strada e numerose chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile

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