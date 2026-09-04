Montagna, atleta canadese Kalie McCrystal è dispersa sul Cervino

AGI - Nessuna traccia in montagna per la trail runner canadese Kalie McCrystal che è dispersa sul Cervino. L’atleta di 38 anni è stata avvistata l’ultima volta martedì poco sopra la capanna Carrel a 3.830 metri. Un’amica, con cui era in contatto, non sentendola nelle successive 48 ore ha dato l’allarme.
La scalata della montagna in meno di cinque ore
Il grande sogno di Kalie era la salita e discesa del Cervino in meno di cinque ore. Due elicotteri del Soccorso Alpino Valdostano hanno sorvolato a più riprese l’intero itinerario affiancati dal lavoro dei vigili del fuoco e del soccorso alpino della Guardia di finanza.
In base ad accertamenti sulla cellula telefonica non risulta che il telefono della donna avesse agganciato, in quell’intervallo di tempo, la rete italiana. Infatti, non è escluso che Kalie fosse già entrato in territorio svizzero. La segnalazione del mancato rientro è stata comunicata anche alla polizia cantonale del Vallese.
La passione per la corsa in montagna
Kalie McCrystal avvocata specializzata in arbitrato internazionale è un’atleta tesserata con Athletics Canada ed è una grande appassionata di corsa in montagna. Tra le ‘medaglie’ più significative la vittoria della 55 chilometri della Whistler Alpine Meadows nella Columbia Britannica nel 2022