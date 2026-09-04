Andria, due morti mentre fabbricano un ordigno artigianale
Saltano in aria mentre fabbricano un ordigno artigianale, due morti ad Andria
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Saltano in aria mentre fabbricano un ordigno artigianale, due morti ad Andria

I corpi delle vittime sono stati rinvenuti dal proprietario della villetta, vicino alla quale i carabinieri hanno trovato anche un'auto rubata
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AGI - Due uomini sono morti questa mattina ad Andria in seguito alla violenta esplosione di un ordigno, avvenuta all'interno di una villetta lungo la strada provinciale 155.

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Secondo i primi accertamenti, i due potrebbero essere rimasti uccisi mentre stavano presumibilmente preparando un ordigno artigianale, una cosiddetta 'marmotta', del tipo utilizzato per assaltare gli sportelli Atm. Si tratta, al momento, di un'ipotesi al vaglio degli investigatori.

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Le indagini

A fare la scoperta sarebbe stato, nella mattinata di venerdì 4 settembre, il proprietario della villetta, che ha trovato i corpi dei due uomini dilaniati dall'esplosione. Sempre secondo quanto appreso da fonti ben informate, nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare con certezza le vittime. Presenti anche gli operatori del 118, che non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini.

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