Violenza donne: 'Trame di rinascita', la moda ricuce la vita

AGI - La maestosa facciata del Duomo di Sant’Andrea illuminata di rosso ha fatto da sfondo, questa sera, a 'Trame di rinascita', l’evento della Fondazione La Crisalide in Rete, presieduta da Roberta Bolettieri. Un progetto che mette al centro la moda Made in Italy come strumento di emancipazione, autonomia e riscatto per le donne che hanno scelto di ricostruire la propria vita dopo essere uscite da situazioni di violenza.
A condurre la serata la direttrice dell’Agi, Rita Lofano, la quale ha portato alla conoscenza del pubblico (in platea numerose autorità civili e militari dei diversi corpi) le attività svolte dalla Fondazione “La Crisalide in Rete” attraverso percorsi di formazione rivolti alle donne accolte nelle case rifugio e nelle strutture gestite dalla Fondazione stessa, successivamente inserite in laboratori di sartoria. L’obiettivo è trasformare la formazione professionale e l’acquisizione di competenze in un concreto percorso verso l’autonomia economica e personale.
Le parole della madrina Sara Ricci
La serata – seguita da un primo incontro presso gli antichi Arsenali della Repubblica - ha avuto come madrina l’attrice Sara Ricci che sottolineato come “la violenza nasce innanzitutto dalle parole”, invitando a “fare rete attraverso la forza delle donne”. “Celebriamo mani che non hanno mai smesso di modellare, la forza delle donne che hanno attraversato il buio della violenza con la dignità, di chi ricuce la propria vita, filo dopo filo, Trame di rinascita, un intreccio di storie che non si spezzano”.
Testimonianza forti
Nel corso della serata si sono susseguite testimonianze forti, di quelle donne che dopo il buio hanno avuto la forza di rialzarsi e cominciare una nuova vita. Diverse le donne e gli uomini premiati: tra questi Angela Cortese, relatrice della legge regionale campana 2/2011 ad abolire la violenza di genere; l’avvocato Irma Conti, componente il collegio del garante dei diritti per le persone; il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro; Francesco Menditto, già procuratore della Repubblica di Tivoli, e la giornalista Rai Veronica Briganti, inviata della trasmissione “Chi l’ha visto?” la quale, auspicando la diminuzione di casi di violenza di genere, alla direttrice Rita Lofano ha detto: “Spero, già dalla prossima stagione, di raccontare meno cose brutte”.
La serata è proseguita tra testimonianza e musica e con una straordinaria coreografia: cento donne vestite di rosso scese dalla scalea del Duomo di Amalfi regalando un inedito colpo d’occhio. SA3