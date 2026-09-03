Savona, famiglia morta in casa: l'ipotesi dell'omicidio-suicidio

AGI - Tragedia famigliare a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove sono stati ritrovati i tre corpi senza vita di una famiglia composta da un uomo, una donna e un ragazzo minorenne.
Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella dell'omicidio-suicidio. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Borgio Verezzi, l'automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.
Le indagini
Le vittime sono Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, e il figlio Mattia di appena 14 anni. La tragedia si sarebbe consumata intorno alla mezzanotte di giovedì 3 settembre, ma la scoperta dei corpi è avvenuta solo in mattinata. In casa è stato trovato anche un bigliettino, che accrediterebbe l'ipotesi di omicidio-suicidio. Baruzzo aveva il porto d'armi e si esercitava al poligono. Sulla tragedia, indagano i carabinieri.