Report, Corsini: 'I conduttori li scelgo io, non la redazione'

AGI - I conduttori di Report "li sceglie il direttore, non la redazione. Il direttore sono io, mi pagano per fare questo e quindi sta a me scegliere". Lo ha dichiarato Paolo Corsini, direttore di Approfondimento Rai, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Ore 14 e Ore 14 Sera, programmi ora affidati alla conduzione di Salvo Sottile.
La scelta dei conduttori di Report
Alla domanda di commentare il passo indietro di Giulia Presutti, inizialmente indicata insieme a Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report nella prossima stagione, Corsini ha risposto: "La sua è stata una scelta personale. E' una risorsa professionale dell'azienda e sarà quindi utilizzata adeguatamente".
E Piervincenzi resta confermato? "Rimane, rimane..." ha risposto Corsini, senza aggiungere altro sull'argomento. Interpellato sul tema della conduzione di Report, Corsini ha ribadito con fermezza che la decisione spetta esclusivamente alla direzione editoriale e non alla redazione del programma.
Oggi il nuovo conduttore
Su Report "l'intenzione è quella di chiudere oggi, trovare il nuovo conduttore", ha rivelato il direttore di Approfondimento Rai che ha aggiunto: "Stiamo lavorando perchè il programma possa ripartire, come previsto, l'8 novembre".