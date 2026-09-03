Caso Ranucci e manodopera criminale: 'La bomba per 3mila euro'
Il caso Ranucci e la manodopera criminale: "La bomba per 3mila euro" 
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Il caso Ranucci e la manodopera criminale: "La bomba per 3mila euro"

II punto sulle indagini per l'attentato all'ex conduttore di Report e le contraddizioni tra le versioni di padre e figlio, due degli esecutori materiali finiti in carcere
Edoardo Izzo
L'operazione dei carabinieri del 30 giugno 2026 che ha portato all'arresto di 4 persone accusate di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranuccio
Carabinieri - L'operazione dei carabinieri del 30 giugno 2026 che ha portato all'arresto di 4 persone accusate di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci
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AGI - Una manodopera criminale 'improvvisata' (almeno nel maneggiare dinamite e detonatori) ma ingorda di contante tanto da accettare un compenso di 3mila euro complessivi per eseguire l'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso davanti alla sua abitazione di Pomezia, vicino a Roma.

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Il 'costo' dell'attentato a Ranucci

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E' uno degli aspetti che emerge dall'interrogatorio del 27 agosto di Pellegrino D'Avino, ora in carcere, perché ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attacco contro il giornalista d'inchiesta, ex conduttore di Report.

Fu Clesio Gomes Tavares, racconta D'Avino, ad avvicinarlo per strada a Cicciano con una proposta che il verbale riporta testualmente: "Si deve mettere una botta, niente di che una cosa tranquilla".

E fu sempre il 'mediatore' braccio destro di Lavitola (il mandante reo confesso dell'attentato) ad offrire i tremila euro. D'Avino ne avrebbe girati milleduecento al padre Antonio Passariello e mille a Saverio Mutone, il terzo uomo della spedizione, trattenendo per sé gli ottocento restanti.

Le contraddizioni tra padre e figlio arrestati per l'attacco a Ranucci

C'è un punto, negli atti dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, in cui le due versioni degli indagati principali smettono di sovrapporsi. Antonio Passariello, 53 anni, e suo figlio Pellegrino D'Avino, 27, sono stati interrogati lo stesso giorno, il 27 agosto, dal pm della Dda di Roma Edoardo De Santis. Uno la mattina, l'altro il pomeriggio.

La versione dei due indagati

Entrambi ammettono la propria parte nella storia dell'ordigno esploso il 16 ottobre davanti alla casa dell'ex conduttore di Report. Ma su chi sapesse cosa, e su chi avesse in mano che cosa, i due verbali raccontano due storie diverse.

Passariello è il padre, l'uomo che ha materialmente piazzato la bomba e l'ha fatta esplodere. Lo ammette senza troppi giri di parole, ma prova a scaricarsi di dosso la consapevolezza di quello che stava maneggiando. "Mio figlio Pellegrino mi diceva che l'ordigno conteneva solo polvere da sparo", mette a verbale, e ribadisce di non conoscere "il funzionamento dell'ordigno".

La dinamica dell'attentato

Peccato che il resto del racconto smentisca l'immagine dell'uomo ignaro: prima si procura passamontagna e guanti per non farsi riconoscere, poi nasconde la bomba nel vano ruota di scorta della Fiat 500 a noleggio e il telecomando nel cruscotto. Arrivato a Roma, la posiziona vicino al cancello.

Gli inquirenti: "Il detonatore è una miccia"

Il telecomando, al primo tentativo, non funziona. E qui arriva il passaggio che agli inquirenti non torna: invece di allontanarsi, Passariello si riavvicina. "Giunto, quindi, a non più di circa 5 metri dall'ordigno", racconta, preme di nuovo il pulsante e la bomba esplode.

La gelatina da cava

Nel parere con cui si è opposto agli arresti domiciliari, il pm De Santis smonta punto su punto questa versione. Dentro quell'ordigno scoppiato all’esterno della casa di Ranucci, ricorda, c'era gelatina da cava, dinamite per uso industriale ad alto potenziale, difficile da reperire; l'innesco, mai trovato, era compatibile con un detonatore a miccia lenta.

Difficile immaginare, è la tesi dell'accusa, che un uomo capace di avvicinarsi a cinque metri da un simile ordigno senza esitazioni non ne conoscesse la natura.

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