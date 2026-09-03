Trovato morto in casa Andrea Angeli, peacekeeper senza divisa
Trovato morto in casa Andrea Angeli, peacekeeper senza divisa testimone della strage di Nassiriya
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Trovato morto in casa Andrea Angeli, peacekeeper senza divisa testimone della strage di Nassiriya

Stroncato probabilmente da giorni da un malore, aveva 69 anni ha collaborato per anni con ONU, NATO e Farnesina
Michele Romano
Andrea Angeli
Foto Onu - Andrea Angeli
andrea angeli nassiriya
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AGI – Andrea Angeli, il peacekeeper senza divisa che ha collaborato per anni con ONU, NATO e Farnesina, è stato trovato morto ieri sera nella sua casa di Macerata. Erano giorni che i suoi amici non riuscivano a mettersi in contatto con lui e hanno chiamato la sorella, che ha allertato i soccorritori della Croce Verde, i quali hanno trovato il corpo senza vita in casa.

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Da quanto si è appreso, era morto da giorni probabilmente a causa di un malore. Angeli, 69 anni e due lauree, ha prestato la sua opera in diversi Paesi al mondo e vissuto contesti di guerra: dall'Iraq alla Cambogia, dal Cile, durante il regime di Pinochet, alla ex-Jugoslavia, dove ha vissuto per 14 anni; contribuì a salvare Rosaria Bartoletti, l'ultima italiana rimasta a Sarajevo durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina.

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Testimone della strage di Nassiriya e consulente nelle missioni di pace

Fu uno dei testimoni diretti della strage di Nassiriya. Un consulente civile, che veniva chiamato nelle missioni di pace delicate, che non si è fermato nemmeno dopo la pensione. "Un esempio da seguire attentamente per chi, come me, si è avvicinato alle operazioni umanitarie internazionali negli anni '90", dice di lui Francesco Lusek, disaster manager della Protezione civile.

Il ricordo di Toni Capuozzo: «Una cravatta in tasca anche nei luoghi impossibili»

Sui social lo ricorda il giornalista Toni Capuozzo, con il quale ha condiviso diversi scenari di guerra: "Se devo dire quale sia l'immagine più forte che mi porto dietro di lui, a poche ore dalla sua scomparsa, è una singolare eleganza anche in luoghi impossibili: poteva portare un giubbotto antiproiettile ma in una tasca teneva una cravatta, caso mai servisse".

I funerali a Macerata sabato 11

I funerali di Andrea Angeli avranno luogo sabato alle 11 a Macerata, nella chiesa di Santa Croce.

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