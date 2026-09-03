Meteo: il caldo non cede nel weekend, poi arriva il fresco

AGI - L'estate non accenna a cedere il passo all'autunno. La situazione sinottica sull'Europa continua a essere dominata da un vasto e robusto campo di alta pressione di matrice atlantica, con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Un blocco anticiclonico che continua a trascinare aria molto calda sull'Italia, mantenendo le temperature ben al di sopra delle medie stagionali.
Per la giornata odierna il tempo si manterrà asciutto e soleggiato da Nord a Sud, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Uniche eccezioni, possibili isolati piovaschi pomeridiani circoscritti alle sole zone interne del Meridione.
Weekend da bollino rosso: fino a +8°C sopra la media
Con l'arrivo del primo fine settimana di settembre, le ultime proiezioni del Centro Meteo Italiano confermano un'estate ancora in "grande spolvero". L'anticiclone garantirà non solo sole diffuso, ma anche un'ulteriore impennata termica: in molte regioni si registreranno valori fino a 6-8 gradi oltre la norma del periodo.
Questa anomalia calda ci accompagnerà senza variazioni significative anche per la prima parte della prossima settimana.
Quando arriva il fresco? La data della possibile svolta
Per vedere le prime crepe nel muro dell'alta pressione bisognerà attendere qualche giorno. Secondo i principali modelli matematici, aria più fredda dal Nord Europa inizierà gradualmente a scendere verso le medie latitudini.
La svolta potrebbe concretizzarsi nella seconda parte della prossima settimana, quando una flessione della circolazione potrebbe far irrompere correnti più fresche sul bacino del Mediterraneo, portando il tanto atteso calo delle temperature e un clima più consono alla stagione autunnale.