Accertamenti della procura militare su Futuro Nazionale

AGI - "Accertamenti preliminari" della procura militare di Roma in relazione alla "posizione di appartenenti alle Forze Armate all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale", il partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci, a seguito di un esposto presentato ieri dal Sindacato dei Militari.
La procura militare ha disposto l'avvio degli accertamenti per verificare, si legge in una nota firmata dal procuratore Marco De Paolis, "l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare".
Le repliche di Vannacci su presunte influenze russe e stampa
"Grandi titoloni sulle possibili e potenziali influenze russe sulle elezioni italiane, ma, guarda caso, nessuno si preoccupa sulle attuali e già presenti influenze sulle elezioni italiane da parte del Financial Times e di tantissime altre testate manovrate dalla finanza internazionale e dai poteri forti". A dirlo, in un video sui suoi canali social, il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci.
Sempre dalle sue pagine social, l'europarlamentare, in un altro post, si è rivolto a 'Fanpage', commentando un editoriale del giornale online, intitolato 'Ma davvero avevate bisogno di Putin per capire che Vannacci è pericoloso?' "Fanpage, fate bene a non sottovalutarmi: sarò il vostro incubo e la peggiore angoscia di tutti quelli che hanno ridotto l'Italia ad una serva. Nessun dorma!", è il commento di Vannacci.