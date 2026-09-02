Donna demente uccide marito a coltellate, 78enne in carcere

AGI - È stata trasferita nel carcere bolognese della Dozza, dove si trova nel reparto infermeria, la 78enne arrestata per l'omicidio del marito coetaneo Francesco Mongardi, ristoratore in pensione, ucciso a coltellate nell'abitazione di via Bellini a Imola. Il trasferimento si è reso necessario dopo che non sono state individuate nell'immediato strutture alternative ritenute più adeguate alle condizioni della donna, alla quale sarebbe stata diagnosticata una forma di demenza senile.
Il suo difensore, l'avvocato Gabriele Bordoni, è fiducioso che possa essere presto individuata una sistemazione più consona al suo stato di salute. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Imola e del Nucleo investigativo, coordinati dal pm Roberto Ceroni, per ricostruire dinamica e contesto dell'omicidio.
La tragedia nell'appartamento di Imola
La tragedia si è consumata ieri pomeriggio nell'appartamento al terzo piano del condominio dove la coppia viveva. A dare l'allarme è stata la badante, che al suo arrivo ha trovato Mongardi a terra, ferito mortalmente da diverse coltellate, e la moglie in stato confusionale e con tracce di sangue sugli abiti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.
Le verifiche sulla capacità di intendere
Gli investigatori stanno inoltre verificando le condizioni psichiche della 78enne al momento dei fatti, per accertare se fosse capace di intendere e di volere. Oggi è previsto il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo della vittima, mentre domani, salvo cambiamenti, dovrebbe tenersi l'udienza di convalida dell'arresto.