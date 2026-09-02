Gli inviati di Report: 'Aperto un canale con la Rai'

AGI - “Oggi abbiamo aperto un canale di comunicazione con la Rai. L’interesse di tutti è andare in onda l’8 novembre con Report, con la consueta autonomia e indipendenza. È questo che abbiamo fatto presente all’azienda”. Lo ha detto Danilo Procaccianti, uno degli inviati esterni di Report, al termine dell’incontro che si è svolto in via Teulada tra la redazione del programma e il direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini.
Aperto un canale di comunicazione con la Rai
Nel corso dell’incontro, ha ribadito, “si è aperto un canale di comunicazione e questo per noi è positivo. Adesso aspetteremo di capire quali sono le decisioni dell’azienda”.
Nessun confronto sui nomi o sulla conduzione
“Non si è parlato di nomi, non abbiamo voluto farlo perché per noi è importante che Report vada in onda con la consueta autonomia e indipendenza, e deve andare in onda l’8 novembre. La squadra è disponibile a questo e su tale obiettivo abbiamo dialogato positivamente con l’azienda. Ci siamo dati del tempo, tra le prossime 12 e 24 ore”, ha spiegato Procaccianti.
Questa “era un’assemblea, non un incontro di trattativa. Non si è parlato né di nomi né di modalità di conduzione, ma soltanto di autonomia e indipendenza di Report, che penso siano gli aspetti che interessano a tutti”.
Con i conduttori scelti dalla Rai al posto di Sigfrido Ranucci, e cioè Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, “non ci siamo incrociati. Non erano presenti all’incontro”, ha precisato Procaccianti.