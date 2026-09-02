Tentata violenza sessuale ai Giochi del Mediterraneo

AGI - La Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta per tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali nei confronti di un calciatore del Marocco che è tra gli atleti che hanno partecipato ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto
La tentata violenza ai Giochi del Mediterraneo
Il calciatore è stato denunciato da una ragazza francese, anche lei atleta ai Giochi. L'esame medico non ha comunque accertato violenze sulla ragazza e l'atleta del Marocco è stato lasciato andare dalla Polizia che lo ha solo identificato.
Acquisiti i filmati della sorveglianza
Il calciatore è rientrato nel suo Paese avendo la squadra del Marocco terminato la sua partecipazione ai Giochi. La Polizia ha comunque acquisito i filmati della sorveglianza nella zona a bordo della nave araba da crociera, Aroya, dove i due atleti erano insieme.
Le molestie e la denuncia
Secondo una ricostruzione, i due dopo aver cenato insieme sulla nave, si sarebbero recati a bordo piscina per trascorrere il resto della serata e qui l'uomo avrebbe effettuato delle "avance" molto spinte verso la ragazza nonostante lei si fosse infastidita.
Ad un certo punto, la ragazza, visto le insistenze dell'uomo, si è allontanata e lo ha denunciato.