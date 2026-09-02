Carta d'identità Roma 5-6 settembre: come, dove e quando farla
Carta d’identità a Roma il 5 e 6 settembre: come, dove e quando richiedere la CIE
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Carta d’identità a Roma il 5 e 6 settembre: come, dove e quando richiedere la CIE

Nuovo Open Day nel weekend. Prenotazioni online da venerdì 4: la guida completa a municipi aperti, orari, indirizzi e documenti necessari
Carta d'identità elettronica, novità per gli over 70
Una carta d'identità elettronica
roma
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AGI - Continuano a Roma gli Open Day dedicati al rilascio e al rinnovo della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Nel fine settimana di sabato 5 e domenica 6 settembre sono previste le aperture straordinarie degli uffici anagrafici nei Municipi V, XI, XII, XIII e degli ex Punti di Informazione Turistica (PIT), oltre alla sede di Via Petroselli 52.

Come prenotare l'appuntamento

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Per richiedere la Carta d'Identità durante l'Open Day è obbligatorio prenotarsi online.

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Le prenotazioni si aprono venerdì 4 settembre dalle ore 9:00 (fino a esaurimento disponibilità) sul portale dedicato del Ministero dell'Interno: Agenda CIE.

Cosa portare allo sportello:

  • Ricevuta di prenotazione online

  • Fototessera recente

  • Carta di pagamento elettronico (bancomat/carta di credito)

  • Vecchio documento d'identità

Municipi aperti solo sabato 5 settembre

I seguenti uffici anagrafici municipali saranno operativi esclusivamente nella giornata di sabato:

  • Municipio V: via di Torre Annunziata 1 — dalle 8:30 alle 15:00

  • Municipio XI: via Portuense 579 — dalle 8:00 alle 14:00

  • Municipio XII: via Fabiola 14 — dalle 8:30 alle 13:30

  • Municipio XIII: via Aurelia 470 — dalle 8:30 alle 13:00

Sedi aperte sabato 5 e domenica 6 settembre

Gli ex Punti Informativi Turistici e la sede centrale saranno attivi sia sabato che domenica con i seguenti orari:

  • Sabato 5 settembre: dalle 8:30 alle 16:30

  • Domenica 6 settembre: dalle 8:30 alle 12:30

Indirizzi dei punti attivi nel weekend:

  • Piazza delle Cinque Lune

  • Piazza Sonnino

  • Piazza Santa Maria Maggiore

  • Via Petroselli 52

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