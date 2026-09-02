Carta d'identità Roma 5-6 settembre: come, dove e quando farla

AGI - Continuano a Roma gli Open Day dedicati al rilascio e al rinnovo della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Nel fine settimana di sabato 5 e domenica 6 settembre sono previste le aperture straordinarie degli uffici anagrafici nei Municipi V, XI, XII, XIII e degli ex Punti di Informazione Turistica (PIT), oltre alla sede di Via Petroselli 52.
Come prenotare l'appuntamento
Per richiedere la Carta d'Identità durante l'Open Day è obbligatorio prenotarsi online.
Le prenotazioni si aprono venerdì 4 settembre dalle ore 9:00 (fino a esaurimento disponibilità) sul portale dedicato del Ministero dell'Interno: Agenda CIE.
Cosa portare allo sportello:
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Ricevuta di prenotazione online
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Fototessera recente
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Carta di pagamento elettronico (bancomat/carta di credito)
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Vecchio documento d'identità
Municipi aperti solo sabato 5 settembre
I seguenti uffici anagrafici municipali saranno operativi esclusivamente nella giornata di sabato:
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Municipio V: via di Torre Annunziata 1 — dalle 8:30 alle 15:00
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Municipio XI: via Portuense 579 — dalle 8:00 alle 14:00
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Municipio XII: via Fabiola 14 — dalle 8:30 alle 13:30
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Municipio XIII: via Aurelia 470 — dalle 8:30 alle 13:00
Sedi aperte sabato 5 e domenica 6 settembre
Gli ex Punti Informativi Turistici e la sede centrale saranno attivi sia sabato che domenica con i seguenti orari:
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Sabato 5 settembre: dalle 8:30 alle 16:30
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Domenica 6 settembre: dalle 8:30 alle 12:30
Indirizzi dei punti attivi nel weekend:
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Piazza delle Cinque Lune
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Piazza Sonnino
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Piazza Santa Maria Maggiore
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Via Petroselli 52