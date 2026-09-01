Uccide i due fratelli nel ristorante di famiglia, poi si suicida

Tre uomini sono stati trovati senza vita ad Apice, in provincia di Benevento. Da quanto si apprende, si tratta di tre fratelli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno avrebbe sparato contro gli altri due all'esterno del ristorante gestito dalla famiglia e poi si sarebbe suicidato all'interno del locale. Sul posto i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
I tre fratelli, noti ad Apice per la loro attività di gestori dell'hotel ristorante di famiglia e del castello dell'Ettore, dove organizzavano diverse iniziative tra cui mercatini di Natale, sono Franco, Donato e Gianni Licciardi, di 56, 61 e 65 anni.
La dinamica della morte dei tre fratelli nel Beneventano
Il più grande dei tre, Gianni, avrebbe utilizzato una pistola semiautomatica calibro nove, legalmente detenuta, al culmine di una lite con i fratelli, alla base della quale ci sarebbero stati dissapori tra i tre per la gestione della struttura di famiglia e un momento di difficoltà personali per i problemi di salute di una persona cara.
I corpi senza vita di Donato e Franco Licciardi sono stati ritrovati all'esterno, sul retro del ristorante, mentre quello del fratello maggiore in un locale attiguo alla piscina. I carabinieri di Benevento continuano a lavorare, coordinati dalla procura sannita, per chiarire la dinamica dei fatti.