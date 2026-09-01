Meteo primo weekend di settembre: torna il caldo afoso

AGI - Inizia l’autunno meteorologico, ma l'estate non sembra intenzionata a cedere il passo. Nonostante il calendario segni la fine dell'estate meteorologica (conclusasi il 31 agosto), un vasto anticiclone sul Mediterraneo continua a dominare la scena, portando con sé importanti anomalie positive di temperatura su tutto il Paese.
Previsioni meteo per oggi: dove rischio temporali?
Nel corso della giornata odierna il tempo sarà prevalentemente asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte d'Italia. Tuttavia, durante le ore pomeridiane non mancheranno locali episodi d'instabilità: acquazzoni e temporali di calore potranno interessare:
-
Le Alpi centro-orientali;
-
L'Appennino settentrionale;
-
L'Appennino meridionale, in particolare tra Campania, Basilicata e Calabria.
Evoluzione nei prossimi giorni: lieve flessione ma poca variazione
Nei prossimi giorni il quadro meteorologico rimarrà sostanzialmente invariato. È prevista soltanto una lieve flessione delle temperature in quota a causa del passaggio di una blanda saccatura verso i Balcani, con brevi fenomeni instabili limitati al pomeriggio.
Tendenza meteo Primo Weekend di Settembre: temperature fino a +7°C
Sul finire della settimana gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un ulteriore rinforzo dell'alta pressione in espansione da ovest verso est. Il primo weekend di settembre trascorrerà quindi con condizioni dal sapore pienamente estivo:
-
Tempo stabile e asciutto su quasi tutte le regioni;
-
Temperature superiori alla media stagionale di circa 5-7°C.
Quando cambia il tempo?
Gli scenari a medio termine non mostrano segnali di svolta significativi: il blocco anticiclonico e il clima caldo dovrebbero proseguire almeno fino alla seconda decade di settembre.