Uccide di botte la madre, arrestato il figlio di 16 anni 

AGI - Giovane di 16 anni uccide di botte la madre di 49 anni. La tragedia - di cui dà conto il Messaggero - è avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 14, in una palazzina di Centocelle, quartiere alla periferia est di Roma. E' stato poi il ragazzo ad avvertire la polizia.
La donna ha perso la vita durante il trasporto d'urgenza al policlinico di Tor Vergata. Il minore - su cui adesso indagherà la procura competente - è stato portato all'Umberto I e ricoverato presso il reparto di psichiatria. Madre e figli erano gli unici inquilini dell'appartamento, dove vivevano da alcuni anni. Il padre del 16enne era morto da tempo. Chi indaga vuole definire i contorni di una vicenda che non è del tutto chiara.
L'aggressione potrebbe essere maturata al culmine di una lite anche se nessuno del palazzo avrebbe sentito gridare attorno a quell'ora.