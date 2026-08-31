Pietralata, 3 morti in casa: ipotesi omicidio suicidio

AGI- Prende sempre più corpo la pista dell'omicidio-suicidio dietro al ritrovamento avvenuto oggi a Roma, in via dell'Antracite. Intorno all'ora di pranzo, le forze dell'ordine sono entrate in un appartamento trovando nella camera da letto i corpi privi di vita di tre persone: marito, moglie e la figlia minorenne, tutti con evidenti ferite da arma da fuoco.
I rilievi delle forze dell'ordine nell'abitazione
La segnalazione ha fatto scattare l'intervento immediato dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Nel corso del sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine e dagli esperti della Sezione Rilievi Scientifici, è emerso un ulteriore dettaglio: nell'abitazione è stato trovato morto anche il cane di famiglia.
Le indagini sulla dinamica dei fatti
Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire la sequenza dei fatti e chiarire il contesto in cui si è consumata la sparatoria. Restano ancora da determinare la dinamica esatta dell'accaduto e la provenienza dell'arma impiegata.