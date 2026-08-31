Crans Montana, teste accusa i Moretti: porta chiusa a chiave

AGI - La porta del seminterrato de "Le Constellation" di Crans Montana veniva chiusa a chiave su disposizione dei Moretti per evitare problemi con i condomini. È quanto avrebbe riferito Simon A., ex dipendente del locale dove, nella notte di Capodanno, sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite.
La donna è stata ascoltata come testimone negli uffici della Polizia Cantonale di Sion, nell'ambito dell'inchiesta che vede 16 persone indagate per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.
La testimonianza dell'ex dipendente
Secondo quanto emerso durante l'audizione, la porta del seminterrato veniva chiusa a chiave per evitare inconvenienti con i residenti dello stabile. La testimone ha inoltre spiegato che, in alcune occasioni, veniva posizionata una sedia davanti all'uscita per scoraggiare le persone dal tentare di lasciare il locale attraverso quel passaggio.
Simon A. ha anche dichiarato di non aver ricevuto alcuna formazione in materia di sicurezza da parte dei gestori del locale, Jacques Moretti e Jessica Moretti.
Elementi ritenuti rilevanti dagli investigatori
Le dichiarazioni della testimone ricalcherebbero quanto già messo a verbale da altri testimoni, contribuendo a consolidare uno degli elementi ritenuti di maggiore rilievo dagli inquirenti.
Secondo quanto riferito da un legale di parte civile presente al confronto con gli investigatori, questi aspetti sarebbero considerati particolarmente importanti dalla procuratrice Catherine Seppey e dalla pubblico ministero Victoria Roth nell'ambito delle indagini in corso. Tra gli elementi raccolti nell'inchiesta figurano anche alcune testimonianze secondo le quali l'uscita di sicurezza sarebbe stata addirittura serrata con una catena.