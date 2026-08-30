Omicidio nel Varesotto, cadavere 40enne trovato in un parcheggio

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AGI - Omicidio a Castellanza, nel Varesotto: il corpo senza vita di un uomo di 40 anni con segni di colpi di arma da fuoco è stato rinvenuto in un parcheggio, di fronte a una clinica privata.
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Non ancora chiaro dove sia stato commesso l'omicidio
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L'allarme è scattato nella tarda serata di sabato e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Non è ancora chiaro se l'uccisione sia avvenuta sul posto o se il cadavere sia stato trasportato in un secondo momento nel parcheggio. Secondo alcune fonti la vittima potrebbe essere stata uccisa altrove e si indaga nel mondo dello spaccio di droga.
Al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e della centrale Soreu dei Laghi le telecamere di sicurezza della zona.
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