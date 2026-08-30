Il compagno di Francesca Neri muore annegato nel Viterbese

AGI - È Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo trovato morto ieri sera in mare al largo del litorale laziale, vicino a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.
Morto il compagno di Francesca Neri
Romano, Loia lavorava da anni nella società che gestisce la rete di diffusione e trasmissione del segnale radiotelevisivo della Rai, dove aveva ricoperto incarichi di responsabilità nel settore Procurement.
L'allarme era scattato nella mattinata di ieri nella zona di Sant’Agostino, nel territorio di Tarquinia, dopo che si erano perse le sue tracce. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era stato visto entrare in acqua intorno alle 11 e a quel momento non si erano più avute sue notizie.
Le ricerche in mare e sulla terraferma
Le ricerche erano proseguite per ore, sia in mare sia sulla terraferma, con l’intervento dei vigili del fuoco, della Guardia costiera e del personale sanitario del 118. In campo anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia, una moto d’acqua in presidio a Montalto e un elicottero.
Il ritrovamento del corpo
In serata il ritrovamento del corpo del compagno di Francesca Neri, individuato in mare a cinque metri di profondità. Si indaga sulle circostanze della morte, forse dovuta a un malore.
Una donna ha un malore in mare e muore nel Viterbese
Sempre nel Viterbese una donna di 55 anni è morta ieri sulla spiaggia di Montalto Marina dopo aver avuto difficoltà mentre si trovava in acqua. Non sono state sufficienti le operazioni di soccorso del personale sanitario. In base alle prime testimonianze, la donna è riuscita a raggiungere la riva prima di accasciarsi e perdere i sensi.
In spiaggia si trovava anche il marito. Immediati i soccorsi: alcuni bagnanti, tra cui medici e infermieri, insieme ai bagnini, hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite per circa quaranta minuti.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per gli accertamenti. Il magistrato ha successivamente restituito la salma ai familiari. La donna lascia il marito e due figli, mentre restano sgomento e dolore per una tragedia consumatasi in pochi minuti.