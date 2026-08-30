Giovane muore annegata nel lago del Turano

AGI - Una ragazza di nazionalità cinese di 23 anni ha perso la vita oggi nelle acque del lago del Turano a Castel di Tora, in provincia di Rieti. La giovane si trovava nella località turistica laziale per una gita domenicale in compagnia di alcune persone. Una volta tuffatasi in acqua non è più riemersa, facendo immediatamente scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione di Castel Di Tora, che hanno recuperato il corpo.
Disposta l'autopsia sul corpo della giovane annegata
La salma della giovane è stata successivamente trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Nelle prossime ore la Procura della Repubblica del capoluogo disporrà l'esame autoptico, volto ad accertare le cause del decesso. Il sindaco di Castel di Tora, Cesarina D'Alessandro, ha contattato immediatamente l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma.
"A nome mio personale, dell'Amministrazione e dell'intera comunità di Castel di Tora esprimo il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa della giovane cittadina cinese di soli 23 anni - ha dichiarato la prima cittadina - In questo momento di immenso dolore la nostra comunità si stringe con profondo rispetto attorno alla sua famiglia e al popolo cinese, smarrito per la perdita di una giovane vita lontana da casa".
Il primo cittadino ha inoltre ringraziato "la Stazione dei Carabinieri di Castel di Tora e i soccorritori per il tempestivo intervento, e l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese per il costante coordinamento", assicurando "la massima vicinanza e disponibilità per ogni necessità in questo momento di raccoglimento" a nome dell'intera cittadinanza.