I legali di Ranucci alla Rai: 'Illegittima la rimozione da Report'

La richiesta di accesso agli atti

Inoltre, pur affermando la Rai che la redazione sarebbe "gravemente compromessa dalle continue pressioni a cui è sottoposta", la nota aziendale "non indica da chi tali pressioni provengano né chiarisce il nesso per il quale la risposta aziendale alle stesse debba consistere nell'immediato avvicendamento di Ranucci". Per queste ragioni, la difesa del giornalista inoltra formale richiesta di accesso agli atti per conoscere fatti, circostanze e documentazione relativi alle presunte "pressioni", "percezioni di opacità", "commistioni" e "interferenze".

La richiesta alla Rai

"In attesa di ricevere tempestivamente, e comunque entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, l'intera documentazione richiesta e le dovute precisazioni", i legali di Ranucci chiedono alla Rai "di sospendere, nelle more, gli effetti della determinazione comunicata e, in ogni caso, il decorso del termine di trenta giorni assegnato per l'esercizio dell'opzione" in merito alle tre ipotesi di nuovo incarico formulate dall'Azienda.

In caso contrario, l'atto conclude preannunciando la riserva "di promuovere ogni iniziativa, anche cautelare e urgente, e di opporci alla suddetta discriminatoria, illegittima e ingiustificata decisione nelle competenti sedi giudiziarie, a tutela del diritto di Ranucci al ripristino delle funzioni e di ogni ulteriore diritto e interesse leso, nonché per il risarcimento in forma specifica e per equivalente di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli alla dignità personale, alla reputazione professionale e all'immagine".