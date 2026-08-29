Mare mosso in Liguria, un morto e un disperso 

AGI - Un morto e un disperso in Liguria. E’ il bilancio di una giornata di maltempo contraddistinta dal mare mosso e da forti correnti. Dopo la morte di un bagnino e di un turista avvenute martedì ad Andora, ancora bagnanti in difficoltà in Liguria.
In Liguria si cerca un ragazzo disperso in mare
Nelle acque genovesi di Bogliasco, questa mattina vigili del fuoco, guardia costiera, carabinieri e 118 sono intervenuti per due giovani in difficoltà al largo della spiaggia sotto la chiesa. Uno dei due è stato salvato da una donna e dai bagnini di un vicino stabilimento, mentre continuano le ricerche del secondo giovane, scomparso tra i flutti.
Morto un bagnante di 70 anni
Altri due bagnanti sono stati soccorsi mentre erano in difficoltà nelle acque di Chiavari (Ge), davanti a Torre Fara. I sommozzatori dei vigili del fuoco, coadiuvati dalla motovedetta della Capitaneria, sono riusciti a recuperare le persone e ad assicurarle al verricello che li ha issati a bordo dell'elicottero. Una volta sulla spiaggia però, uno dei due - un uomo di circa 70 anni - è deceduto.