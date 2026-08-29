Incidenti stradali: Asaps, 205 con animali in un anno; 14 morti

AGI - Un pericolo per l'uomo e per la fauna locale, sempre più presente nella nostra quotidianità.
Nel 2025 l'Osservatorio Asaps-Sapidata ha registrato 205 incidenti gravi sulle strade italiane con il coinvolgimento di animali, un dato in lieve aumento rispetto ai 199 del 2024.
Il numero di incidenti stradali con animali
Il report dell'Associazione amici e sostenitori della polizia stradale prende in esame esclusivamente i sinistri che hanno causato lesioni o decessi di persone. Il bilancio è di 14 vittime e 238 feriti (l'anno precedente si erano contati 14 morti e 254 feriti).
Uno sguardo ai dati
La stragrande maggioranza degli episodi ha visto il coinvolgimento di animali selvatici (187 casi, pari al 91,2%) e si è verificata sulla rete stradale ordinaria (200 casi). Sul fronte orario, 155 incidenti sono avvenuti di giorno e 50 durante la notte.
Per quanto riguarda i veicoli interessati, in prima fila ci sono le autovetture (133 casi), seguite da motocicli e ciclomotori (74), biciclette e pedoni (10), oltre a un caso che ha visto coinvolto un autocarro o pullman.
Le regioni più colpite
A livello regionale, la Lombardia è la più colpita con 31 episodi, seguita da Campania (24), Toscana (20) e Lazio (18). Più staccate figurano invece Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo e Sardegna (15 ciascuna), Marche e Liguria (14), Puglia (10) e Sicilia (9).
"Il fenomeno - denuncia l'Asaps - richiede interventi strutturali e misure preventive più efficaci, soprattutto nelle aree ad alta presenza di fauna selvatica". Per garantire maggiore sicurezza, l'associazione raccomanda "la progettazione di sottopassaggi, la segnalazione dei punti critici, l'installazione di reti ad alto impatto, una maggiore prudenza nelle ore serali e un'attenzione particolare ai mezzi impegnati nello sfalcio dell'erba".