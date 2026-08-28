Zuckerberg in vacanza, in superyacht tra Positano e Capri

AGI - Un periodo di riposo in un momento particolarmente complesso per la sua famiglia e la sua impresa.
È atterrato ieri pomeriggio con un aereo privato all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi-Cilento Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta, che ha scelto lo scalo salernitano come porta d'ingresso per una nuova vacanza italiana.
Il superyacht tra Positano e Capri
Dallo scalo salernitano, Zuckerberg ha proseguito in elicottero per atterrare a poppa di un superyacht che in serata ha fatto rotta verso la Costiera Amalfitana, dando fondo alle ancore nella rada di Positano dal tramonto.
Non si tratta del suo Launchpad, l'imbarcazione di 118 metri a lui riconducibile, che in questi giorni è in ferma negli Stati Uniti. Il panfilo sul quale si trova il miliardario è infatti un'altra imbarcazione di lusso presa a noleggio. Dopo la sosta davanti a Positano, lo yacht si sarebbe mosso verso Capri.
Non è escluso che il viaggio possa trasformarsi nei prossimi giorni in una mini crociera nel Mediterraneo.
Il ritorno in Costiera dopo il viaggio di nozze
Per Zuckerberg non è comunque la prima volta in Costiera Amalfitana. Nel 2012, pochi mesi dopo il matrimonio con Priscilla Chan, celebrato il 19 maggio di quell'anno, il fondatore di Facebook scelse proprio la Costiera per una tappa del viaggio di nozze. In quell'occasione soggiornò all'Hotel Caruso di Ravello.
Quattordici anni dopo, per il suo ritorno in Costiera, ha scelto invece la privacy e il comfort di un grande yacht. Una vacanza che arriva in un momento particolarmente intenso sul fronte giudiziario per il colosso da lui guidato.
La causa contro Meta e l'accordo
Meta ha infatti raggiunto negli Stati Uniti un accordo del valore potenziale di 16,68 miliardi di dollari con 29 Stati americani, mettendo fine a una causa nella quale Facebook e Instagram erano accusati di aver progettato le proprie piattaforme con caratteristiche capaci di favorire la dipendenza dei minori e di non aver adeguatamente protetto bambini e adolescenti, una tesi che l'azienda ha sempre negato con forza
L'accordo prevede anche nuovi impegni per la tutela degli utenti più giovani e consente al gruppo di evitare la prosecuzione di un processo che avrebbe potuto avere conseguenze economiche e regolamentari rilevanti. La cifra miliardaria riguarda Meta, e il patrimonio personale di Zuckerberg.
Anche in vacanza, però, il mondo dal quale proviene sembra non lasciarlo del tutto. Da un video circolato sui social - più specificamente su TikTok - lo si vede di spalle sulla murata di ditta, verso poppa, in polo bianca, cappellino e occhiali da sole, con la guardia del corpo a distanza di sicurezza e con il telefono a portata di mano.
Un arrivo in grande stile
Zuckerberg è arrivato in elicottero direttamente a bordo dell'Ulysses, superyacht del finanziere neozelandese Graeme Hart, considerato l'uomo più ricco della Nuova Zelanda.
L'imponente panfilo era arrivato nei giorni scorsi a Castellammare di Stabia, dove aveva attraccato allo Stabia Main Port, attirando l'attenzione per le sue dimensioni e per il suo straordinario allestimento. Dopo la tappa stabiese, l'Ulysses ha lasciato il porto dirigendosi verso le località più esclusive del golfo. L'imbarcazione - che può ospitare fino a 20 persone, assistite da un equipaggio di circa 30 membri - è lunga circa 103 metri, ha un valore stimato intorno ai 250 milioni di dollari ed è stato costruita nei cantieri olandesi Feadship, uno dei nomi più prestigiosi della nautica mondiale.
A bordo dello yacht Hart, che lo possieda dal 2023, dispone di una grande piscina, quattro vasche idromassaggio esterne ed eliporto.