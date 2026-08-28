Meteo, oggi temporali al Nord e caldo record al Centro-Sud

Una saccatura depressionaria dall'Atlantico porterà oggi piogge e temporali al Nord, mentre dal Nord Africa arriva sull'Italia centro-meridionale un clima rovente con temperature anche oltre i +40 gradi e polvere del Sahara in sospensione. Nel weekend il fronte perturbato si allontanerà rapidamente, favorendo un generale miglioramento e un calo termico, soprattutto al Centro-Sud.
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano segnalano che l'inizio della prossima settimana dovrebbe restare ancora estivo, ma tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre potrebbe arrivare un nuovo passaggio instabile al Nord, con possibile coinvolgimento successivo di parte del Centro, mentre il Sud resterà più caldo e stabile.
Previsioni al Nord
Al mattino molte nubi in transito, più compatte al Nord-Ovest, con piogge sulle Alpi e sul Piemonte. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi al Nord-Ovest, Lombardia e Alpi centro-orientali. In serata ancora temporali tra Alpi e alte pianure. Variabilità asciutta nella notte, salvo residui fenomeni in Alto Adige.
Il meteo al Centro
Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni, con molte nubi tra Toscana, Umbria e Alto Lazio e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, con nubi in lieve diradamento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte.
Oggi al Sud e sulle Isole
Giornata all'insegna del bel tempo su tutte le regioni, con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi nuvolosi sulla Sardegna. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma un marcato aumento della nuvolosità nella notte sulla Sardegna. Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta l'Italia, salvo una lieve flessione al Nord-Ovest e sulla Sardegna.
Le previsioni per domani (29 agosto)
Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, addensamenti al Nord-Est con locali piovaschi tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio locali fenomeni anche sui rilievi tra Lombardia e Trentino Alto Adige, per lo più invariato sul resto del Nord. Generale miglioramento dalla serata con prevalenza di cieli sereni, salvo residui fenomeni sulle Alpi orientali.
Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge in Appennino. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, salvo delle schiarite sulla Toscana. Tra la serata e la notte ampie schiarite su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni.
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con ampi spazi soleggiati su Sicilia e regioni ioniche e nuvolosità in transito altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche sulle regioni ioniche ma tempo ancora asciutto, graduali schiarite sulla Sardegna. Tra la serata e la notte ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.