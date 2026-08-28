Villa Carlotta: 'Aiutateci per aggiustare giardino'

AGI - Un modo per incentivare le visite in uno dei siti più apprezzati e frequentati della zona, dopo che il maltempo di questi giorni ne ha cambiato profondamente l'aspetto.
Villa Carlotta, una delle mete sul lago di Como più amate dai turisti, chiede aiuto dopo essere stata colpita dalla furia del maltempo nei giorni scorsi tanto da essere costretta alla temporanea chiusura.
L'appello di Villa Carlotta
In una storia su Instagram vengono mostrati i danni subiti dallo splendido giardino botanico della villa costruita alla fine del Seicento dai marchesi Clerici di Milano nella quale sono 'raccontati' 300 anni di collezionismo.
Il messaggio social
"Nei giorni scorsi il maltempo ha colpito duramente il nostro giardino, ma prenderci cura del nostro giardino significa anche saper ricominciare - si legge nella storia -. I nostri giardinieri sono già al lavoro per mettere in sicurezza il parco e accompagnarlo passo dopo passo verso la ripresa. In questi giorni ci avete fatto sentire tutta la vostra vicinanza. Villa Carlotta resta aperta e visitarla significa sostenerla. Ecco perché abbiamo scelto di tenere invariato il costo del biglietto. Ogni visita contribuisce al percorso di ripresa".