Le foto dell'eclissi di luna di oggi (se l'avete persa)
Le foto dell'eclissi di luna di oggi (se l'avete persa)
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Le foto dell'eclissi di luna di oggi (se l'avete persa)

Un'eclissi parziale di Luna, visibile a occhio nudo, ha oscurato il 93% del disco lunare il 28 agosto all'alba
Luna
CESAR MANSO / AFP - Eclissi lunare
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AGI - Dopo l’eclissi solare totale di due settimane fa e lo spettacolo delle Perseidi, è stata la Luna a prendersi la scena. Nelle prime ore di oggi, venerdì 28 agosto, poco prima dell’alba, il nostro satellite è stato protagonista di un’eclissi parziale visibile anche dall’Italia, ultimo appuntamento di un mese particolarmente ricco di eventi astronomici.

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Pur non essendo totale, l’eclissi ci è andata molto vicino: l’ombra della Terra ha infatti coperto circa il 93% della superficie lunare, lasciando visibile soltanto una sottile porzione del disco.

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David Swanson / AFP - Eclissi lunare del 28 agosto

Eclissi visibile anche in Europa, Africa e nelle Americhe

In Europa e Africa, il fenomeno si è prodotto nelle ore precedenti l'alba. In America del Nord, l'eclissi è coincisa con il sorgere della Luna, durante il tramonto del 27 agosto, mentre in America del Sud si è prodotta verso mezzanotte e non è stata visibile né in Asia né in Oceania.

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Sergei GAPON / AFP - Eclissi lunare dalla Polonia

Un'eclissi di Luna si produce in cinque fasi: la penombra, in cui l'ombra della Terra cancella il bordo anteriore della Luna; l'ombra piena, che produce un drammatico oscuramento nel bordo inferiore sinistro del disco lunare, e l'eclissi massima, quando l'astro si tinge di rosso. Nelle due fasi successive il processo si inverte e la Luna recupera gradualmente la sua luminosità iniziale.

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Lorenzo Di Cola / NurPhoto / NurPhoto via AFP - L'eclissi lunare da Rocca Calascio

A differenza di un'eclissi solare totale, visibile solo lungo una fascia lunga e stretta della superficie terrestre, un'eclissi lunare si può osservare da tutto l'emisfero notturno rivolto verso la Luna. Inoltre, le eclissi lunari sono anche più lunghe di quelle solari, per cui c'è stato tempo a sufficienza per godersi il fenomeno, sottolinea la Società Astronomica Americana (AAS).

Le prossime eclissi di sole e luna

Ogni anno si verificano tra quattro e sette eclissi solari e lunari. I due fenomeni tendono a presentarsi a coppie: a un’eclissi di Sole segue spesso, a distanza di circa due settimane, un’eclissi di Luna, come è avvenuto anche questa volta. Per questo, nell’arco di un anno si registrano almeno due eclissi solari e due lunari.

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Isabelle Souriment / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP - Eclissi lunare dalla Francia

Le eclissi parziali di Sole sono relativamente più frequenti e facili da osservare, mentre quelle totali o anulari sono molto più rare. In Spagna, l’ultima eclissi anulare visibile risale al 2005, mentre per l’ultima eclissi totale bisogna tornare al 1959, quando il fenomeno fu osservabile soltanto dalle Isole Canarie.

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JACK GUEZ / AFP - Inizio eclissi lunare da Israele

L’eclissi solare totale dello scorso 12 agosto è stata quindi un evento eccezionale: in Spagna non se ne vedeva una dal 1912. Secondo l’Osservatorio Astronomico Nazionale, i prossimi appuntamenti saranno il 2 agosto 2027, con un’eclissi totale, e il 26 gennaio 2028, con un’eclissi anulare.

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