Morto Luciano Paraggio, l'inventore della Zizzona di Battipaglia

AGI - Ha trasformato una tradizione del territorio in un prodotto diventato simbolo della sua città. È morto a 75 anni Luciano Paraggio, imprenditore caseario di Battipaglia e ideatore della Zizzona di Battipaglia, un formato particolare di mozzarella di bufala di grandi dimensioni.
Insieme con i fratelli Cosimo e Antonio, nel 1988, Paraggio fondò il caseificio La Fattoria, raccogliendo e portando avanti la tradizione di famiglia, legata alla lavorazione del pregiato "oro bianco".
La notorietà della Zizzona
La Zizzona, che pesa 5 chili e ha una forma che ricorda il seno con capezzolo, ha visto consacrare la sua notorietà anche grazie al film Benvenuti al Sud.
Il ricordo del sindaco
Cecilia Francese, sindaco di Battipaglia, in un post social, di Paraggio ricorda, in particolare, coraggio e inventiva "perché scommettere su un prodotto ancora da scoprire, come la mozzarella di bufala, inventandone una di dimensioni straordinarie, poteva rivelarsi un vero azzardo". L'imprenditore è stato, inoltre, impegnato nella promozione della cultura locale, in particolare nel teatro.
Le parole della sindaca
"La morte di Luciano Paraggio colpisce profondamente l'intera comunità battipagliese, perché viene a mancare uno dei più noti e più rappresentativi uomini di quella classe imprenditoriale che, soprattutto a partire dal dopoguerra, ha saputo essere protagonista dello sviluppo della nostra giovanissima città. Una classe imprenditoriale che ha messo in campo coraggio e inventiva e che ha capito le potenzialità delle produzioni tipiche del nostro territorio". Lo ha detto la sindaca Cecilia Francese che ha aggiunto: "Coraggio, perché bisognava averne per investire in una realtà appena sorta e il cui futuro era tutto da scoprire; inventiva, perché scommettere su un prodotto ancora da scoprire, come la mozzarella di bufala, inventandone una di dimensioni straordinarie, poteva rivelarsi un vero azzardo. Luciano l'ha saputo fare, creando qualcosa che ha, nel tempo, assunto addirittura carattere identitario per la nostra città, inutilmente imitata altrove. Significativo è stato, altresì, il contributo offerto alla promozione e diffusione di eventi culturali, soprattutto in ambito teatrale. La scomparsa di Luciano Paraggio, pertanto, tocca corde profonde che parlano di memoria, di appartenenza, di imprenditorialità. A nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale giungano alla famiglia sentimenti di vicinanza e partecipe cordoglio".