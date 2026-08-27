Caldo africano sul Centro-Sud, da domani torna il maltempo

AGI - L'Italia si appresta a vivere un fine settimana a due velocità, stretto tra la prima vera rottura temporalesca al Nord e un’ondata di caldo estremo al Centro-Sud.
L'Italia divisa tra caldo e temporali
Per la giornata di oggi il quadro generale resta ancora in gran parte stabile e molto caldo, ma con i primi segnali di cedimento.
Al Nord la mattinata trascorre tranquilla e soleggiata, a parte qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Valle d'Aosta. Il pomeriggio scorre sostanzialmente asciutto su tutta la pianura, mentre sui rilievi valdostani si potrà verificare qualche isolato piovasco. Sarà tuttavia tra la sera e la notte che la nuvolosità andrà ad intensificarsi in modo più deciso su tutta la Lombardia e sull'arco alpino, portando i primi deboli piovaschi.
Al Centro il mattino si apre con cieli irregolarmente nuvolosi tra Toscana, Umbria e zone interne, mentre altrove prevale il sole. Durante il pomeriggio si noterà un incremento della variabilità tra Lazio e Abruzzo, senza comunque fenomeni associati. In serata la situazione migliora rapidamente grazie a diffuse schiarite, pur lasciando qualche nuvola residua sul versante adriatico. Il Sud e le Isole vivono invece una giornata interamente all'insegna del bel tempo e del sole, fatta eccezione per qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Sardegna che non altererà il quadro generale. Su tutta la Penisola le temperature minime e massime sono previste stabili o in ulteriore rialzo.
Venerdì di fuoco e tempeste
Il vero strappo meteorologico si consumerà domani, venerdì 28 agosto. Le regioni settentrionali saranno investite da un'intensa perturbazione che porterà acquazzoni, temporali diffusi e il rischio concreto di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento, in particolare tra Nord-Ovest, Lombardia e settori alpini. Di contro, il Centro-Sud farà i conti con l'apice del caldo africano, con cieli in prevalenza soleggiati e temperature roventi che supereranno localmente i +40 °C.
Cosa ci attende nel weekend?
La bufera al Nord si esaurirà comunque in fretta. Già nel corso del weekend il fronte instabile si allontanerà rapidamente dalla Penisola, regalando un generale miglioramento e una spazzata d'aria più fresca che farà calare le temperature soprattutto al Centro-Sud.
L'inizio della prossima settimana manterrà tratti ancora estivi, ma la tregua potrebbe durare poco. Tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre è atteso un nuovo cavo d'onda instabile che potrebbe riattivare i temporali al Nord, per poi scivolare verso parte delle regioni centrali. Nessun cambio di rotta invece per il Sud, che continuerà a rimanere protetto dallo scudo del caldo e della stabilità.