Crans-Montana: 'Voglio andare via', il grido dell'amica di Cyane
"Voglio andare via da Crans Montana", il grido di aiuto dell'amica di Cyane Panine 
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"Voglio andare via da Crans Montana", il grido di aiuto dell'amica di Cyane Panine

La storia di Camille, migliore amica della cameriera con il casco morta nel rogo di Capodanno con cui condivideva un appartamento nella città svizzera
Manuela D'Alessandro
Fiori e messaggi davanti al risto-pub dove è avvenuta la tragedia a Crans-Montana
Foto AGI - Fiori e messaggi davanti al risto-pub dove è avvenuta la tragedia a Crans-Montana
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AGI - Chi vuole lasciare la casa per troppo dolore, chi per lo stesso sentimento non vuole abbandonarla. Nelle ore in cui si discute dell'arresto di Jacques Moretti per violenze sulla moglie Jessica, emergono due storie dalle attività della Fondazione Beloved che sta aiutando le vittime "collaterali" dell'incendio.

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L'amicizia tra Camille e Cyane

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Camille C. e Cyane Panine condividevano tutto: la stessa città d'origine in Francia, la scelta di andare a lavorare in Svizzera come cameriere stagionali, le amicizie, gli interessi. Cyane era la ragazza col casco sulle spalle di un collega che portava le bottiglie con le candele scintillanti al "Le Constellation", un'immagine che ha fatto il giro del mondo e che sarà sempre legata alla "strage" dei ragazzi di Crans-Montana.

La Fondazione Beloved

Cyane è morta a 24 anni, Camille C., che era passata a dare un saluto e ad augurare buon anno all'amica al lavoro, è rimasta ferita ma è sopravvissuta. A quanto apprende l'AGI, Camille C. si è rivolta alla Fondazione Beloved, creata dal Canton Vallese per aiutare le vittime dell'incendio, perché, ha spiegato nella domanda di assistenza, non voleva più vivere nei 25 metri di casa a Crans-Montana dove aveva condiviso tutto con Cyane.

Troppo dolore e troppi ricordi

Troppo dolore, troppi ricordi ora senza felicità. La Fondazione ha vagliato e accolto nei giorni scorsi la richiesta e alla ragazza, che ha dato vita al popolare profilo TikTok "CamillaCyane", l'unione dei due nomi, per ricordare la sua "migliore amica", ha destinato 2mila franchi al mese per lasciare l'abitazione.

L'inchiesta e il ruolo dei coniugi Moretti

Un passaggio ritenuto importante per elaborare il lutto. Il ruolo di Camille come testimone viene considerato fondamentale anche dalla Procura di Sion nell'inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposo che vede sedici indagati, tra i quali i gestori Jacques Moretti e Jessica Moretti. La ragazza ha raccontato che fu Jessica Moretti a chiederle di indossare il casco, una versione diversa da quella di Jessica secondo la quale l'iniziativa sarebbe stata della giovane.

L'aiuto alla madre che ha perso il figlio

La seconda storia riguarda una madre svizzera che ha perso il figlio giovanissimo nell'incendio e che ha fatto domanda per un aiuto economico alla Fondazione Beloved perché non voleva lasciare la casa con la stanza del ragazzo in cui sono condensati i ricordi del figlio. Anche in questo caso la Fondazione le è andata incontro con un aiuto economico per pagare l'affitto per un anno.

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