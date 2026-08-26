Elicottero precipita in Piemonte, 2 morti

AGI - Tragico incidente aereo questa mattina, intorno alle ore 11, nella zona del lago artificiale di Campliccioli, a 1.400 metri di quota in alta Valle Antrona, al confine tra l'Ossola e la Svizzera.
Un ultraleggero ha urtato i cavi elettrici sopra il bacino artificiale, prendendo fuoco e precipitando al suolo.
Le vittime dell'incidente in Piemonte
Le vittime del tragico incidente sono un ingegnere sessantaquattrenne residente a Premeno, comune sulla collina di Verbania, e un'amica dell'uomo, di un anno più giovane, residente nel Milanese.
I due erano decollati in mattinata dall'aviosuperficie di Megolo, a Pieve Vergonte nel fondovalle ossolano. Il velivolo su cui viaggiavano era un "autogiro" biposto, un mezzo ibrido ad ala rotante.
A differenza dell'elicottero, il suo rotore superiore non è collegato al motore, ma gira liberamente grazie al flusso d'aria generato dall'avanzamento, mentre il motore aziona un'elica per dare spinta in avanti.
La dinamica dell'incidente
Secondo quanto si apprende, il mezzo avrebbe impattato contro i cavi della funivia Enel di servizio alla diga del lago di Campliccioli, il bacino artificiale nei pressi del quale è avvenuto l'incidente. Alcuni testimoni hanno riferito che, dal vicino paese di Antrona, sarebbe stato avvistato il velivolo in fiamme, descritto come "una palla di fuoco".
Dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco sembra che del piccolo elicottero, finito nella gola ai piedi della diga, sia rimasto ben poco.
L'intervento dei soccorritori
Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e i mezzi del 118, tra cui l'elisoccorso partito da Borgosesia.