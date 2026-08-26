Catania, ha 191 chili di fuochi d'artificio in auto sotto il sole

AGI - Trasportava tranquillamente 191 chili di fuochi d'artificio e altro materiale esplosivo nella sua auto, sotto il sole cocente, mentre percorreva l'autostrada in direzione Giarre (Catania).
Per questo motivo un uomo di 38 anni, incensurato e originario di Vittoria, è stato denunciato per detenzione e porto abusivo di fuochi d'artificio, nonché per ricettazione dalla Polizia di Catania.
I controlli in autostrada
L'uomo aveva accatastato nel portabagagli della sua auto una gran quantità di scatoloni con il materiale pericoloso e la circostanza non è passata inosservata agli occhi dei poliziotti delle moto volanti, che lo hanno intercettato nei pressi dello svincolo autostradale di Giarre, dove è stato fermato e sottoposto a controllo. Poi la singolare scoperta: gli agenti hanno trovato 139 articoli pirotecnici di vario tipo.
Il sequestro
Dalle verifiche specialistiche effettuate sul posto dai poliziotti artificieri, questi ultimi hanno rilevato un'elevata pericolosità del materiale perché, per trasportare questo tipo di prodotti, è necessario possedere il porto d'armi o il nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza all'acquisto. Il 38enne, invece, non aveva alcun titolo e non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione. Tutti gli scatoloni sono stati messi in sicurezza, sequestrati e trasportati in un luogo sicuro per essere distrutti.