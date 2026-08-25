Il trapper Tony Boy ai domiciliari

AGI - Antonio Hueber, in arte Tony Boy, lascerà il carcere di San Vittore per andare agli arresti domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova. Lo ha stabilito il gip di Milano dopo l'udienza di convalida dell'arresto per detenzione di arma da sparo clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti. Il pm di turno Sara Ombra aveva chiesto la custodia in carcere. La misura cautelare riguarda solo l'accusa per il possesso pistola semiautomatica calibro 6.30 con matricola abrasa trovata nella villetta in affitto del trapper durante la perquisizione eseguita all'alba di sabato. Il cantante, difeso dall'avvocato Niccolo' Vecchioni, avrebbe detto di averla acquistata per 300 euro in bitcoin su Telegram come arma da difesa dopo aver subito un furto nella sua abitazione. I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura gli avevano trovato anche della droga in piccole quantità che il 26enne ha detto di avere per uso personale essendo un consumatore.