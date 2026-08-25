A Montemesola c'è Alberto di Monaco

AGI - È cominciata da Montemesola (Taranto) la visita del principe Alberto di Monaco ad alcuni impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo.
Montemesola è un piccolo comune dove i Giochi del Mediterraneo hanno finanziato la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport e che ospita la disciplina sportiva delle bocce. Il principe, che è arrivato in mattinata intorno alle 9.20 all'aeroporto di Grottaglie-Taranto, ha deciso di fare tappa a questo Palasport perché attratto in particolare dalla specialità del pétanque, popolare versione del gioco delle bocce nata in Provenza, in Francia. Il nome deriva dall'espressione in dialetto provenzale pés tancats, che significa "piedi uniti" o "piedi ancorati al suolo". A differenza di altre varianti delle bocce, il giocatore deve lanciare la boccia stando fermo all'interno di un cerchio tracciato a terra, con entrambi i piedi ben appoggiati e uniti.
Le tappe della visita
Il principe, accolto dal sindaco Vito Punzi, è, a quanto pare, un appassionato di pétanque ma anche di vela, altro sport presente nei Giochi del Mediterraneo. Alle 12.30, Alberto di Monaco sarà sulla nave da crociera Aroya, ancorata nella base navale della Marina Militare. La nave ospita a bordo la grande maggioranza di atlete e atleti partecipanti ai Giochi. Qui il principe sarà a pranzo. Alle 14.45, invece, tappa al centro degli sport nautici in Mar Piccolo nell'area (ex stazione torpediniere della Marina) dedicata alla vela.
Programma aggiornato
Infine alle 18 Alberto di Monaco sarà allo stadio del nuoto, le due piscine olimpioniche da 50 metri, una coperta, l'altra scoperta. In base al programma aggiornato, il principe sarà accolto nel pomeriggio dal presidente del comitato organizzatore dei Giochi e commissario di Governo per le opere, Massimo Ferrarese, e dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ai campi di padel, nel parco urbano sportivo del rione Salinella, e non più allo stadio del nuoto come si prefigurava in un primo momento.