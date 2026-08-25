Danni per maltempo in Lombardia. A Como chiuse ville ai turisti

AGI - Situazione critica a causa del maltempo in Lombardia e in particolare nel Comasco e nella provincia di Varese, con allagamenti, black out, alberi caduti e raffiche di vento fino a cento all'ora. Nella notte sono stati colpiti da una tromba d'aria Tremezzo e Griante, sulla sponda occidentale del lago di Como. Chiuse due tra le mete più amate dai turisti.
Il Fai informa sui profili social che Villa Balbianello non è visitabile "a causa dei danni provocati dal maltempo per garantire la sicurezza dei visitatori", mentre sui profili di Villa Carlotta si comunica che "viste le condizioni del giardino e del museo a seguito del maltempo non sarà possibile procedere con l'apertura al pubblico per consentire le necessarie condizioni di ripristino". A Malpensa alcuni voli sono stati cancellati.
Oltre 190 interventi in Lombardia per il maltempo
Sono oltre 190 gli interventi effettuati o ancora in corso, principalmente per alberi e rami pericolanti o caduti sulla sede stradale, danni d'acqua, dissesti statici e rimozione di elementi resi pericolanti dal forte vento. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con 35, e Milano, con 30.
Interventi sono stati effettuati anche nelle province di Lecco, Monza e Brianza, Lodi, Brescia, Pavia, Sondrio, Mantova, Cremona e Bergamo. La maggior parte riguarda alberi caduti o pericolanti, in alcuni casi finiti su strade, autovetture, abitazioni e linee elettriche, oltre a coperture danneggiate e allagamenti.
Disperso un ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo
Sono in corso nel Biellese le ricerche di un ciclista travolto questa mattina, intorno alle 5.30, dalla piena del torrente Cervo nei pressi del guado di Castelletto Cervo, sul lato del comune di Mottalciata.
Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il personale della Protezione civile si era recato sul posto proprio all'alba per monitorare le condizioni dell'attraversamento. Gli operatori hanno notato l'uomo in sella alla bicicletta nei pressi del passaggio, nonostante la chiusura dell'arteria al traffico; i volontari di fermarlo e dissuaderlo dal procedere, ma il ciclista ha proseguito il tragitto, venendo poco dopo sopraffatto dalla forza dell'acqua.
Le operazioni di soccorso e avvistamento sono scattate immediatamente e vedono impegnati da terra i vigili del fuoco, con il personale del nucleo Speleo-Alpino-Fluviale, e i carabinieri per il presidio e il rilievo dell'area. Un elicottero proveniente dal reparto volo di Varese, con a bordo il nucleo sommozzatori di Milano, è impegnato a sorvolare l'asta fluviale a sud del torrente. Il traffico viario nell'area del guado resta completamente interrotto e deviato su viabilità alternativa. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.