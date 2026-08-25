Bimba di 4 anni muore investita da una moto
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Bimba di 4 anni muore investita da una moto

I carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica
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AGI - Tragedia nel pomeriggio a Lecce nei Marsi, (L'Aquila) dove una bambina di appena quattro anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una motocicletta in una strada secondaria del centro abitato.

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La bambina è stata investita vicino casa

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La piccola si trovava all'esterno della propria abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto il violento impatto. La bambina, appartenente a una famiglia di origine marocchina residente da anni nel comune marsicano, è stata soccorsa immediatamente. Nonostante il maltempo e le difficili condizioni meteorologiche, sul posto è atterrato l'elisoccorso del 118. Sul luogo dell'investimento sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avezzano, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

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