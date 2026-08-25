Bimba di 4 anni muore investita da una moto

AGI - Tragedia nel pomeriggio a Lecce nei Marsi, (L'Aquila) dove una bambina di appena quattro anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una motocicletta in una strada secondaria del centro abitato.
La bambina è stata investita vicino casa
La piccola si trovava all'esterno della propria abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto il violento impatto. La bambina, appartenente a una famiglia di origine marocchina residente da anni nel comune marsicano, è stata soccorsa immediatamente. Nonostante il maltempo e le difficili condizioni meteorologiche, sul posto è atterrato l'elisoccorso del 118. Sul luogo dell'investimento sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avezzano, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.