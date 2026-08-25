La caramella Rossana festeggia cent'anni con un dolce speciale

AGI - La caramella Rossana compie cent'anni e ha attraversato diverse generazioni con il suo guscio di zucchero e un cuore morbido di latte concentrato, cioccolato bianco, nocciole e mandorle.
Creata nel 1926 da Luisa Spagnoli e battezzata Rossana in omaggio a Roxanne, la donna amata da Cyrano de Bergerac, è un elemento intramontabile della confetteria Made in Italy, tanto che i dati di Unione Italiana Food indicano che un italiano su tre la conserva nella propria memoria come una delle golosità più amate.
L'omaggio del pastry chef Angelo Guarino
Sebbene ne esista anche qualche versione gelato, c'è ora un dolce che celebra le cento primavere della Rossana ed è una creazione deI pastry chef Angelo Guarino, che così ha omaggiato la caramella italiana più conosciuta del mondo.
La passione per la Rossana gliel'ha trasmessa il padre, lo chef Vincenzo, punta di diamante della cucina della Corte Degli Dei di Agerola, in provincia di Napoli. Il dessert ideato da Guarino junior fa parte del menu del ristorante di Palazzo Acampora. "Si tratta di una mousse alla Rossana, arricchita da un cuore al Passion Fruit - spiega il maestro pasticcere - Alla composizione tradizionale, ho voluto aggiungere una nota che dichiarasse la mia totale passione per questa caramella, che amo da quando ero bambino".