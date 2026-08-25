La nuova ondata di caldo avrà punte di 44 gradi

AGI - L'Italia risente ancora per oggi degli effetti di un piccolo vortice depressionario, con residui temporali soprattutto al Nord-Est e su parte delle regioni centrali, mentre al Sud e sulle Isole prevalgono sole e temperature già superiori alla media. Da domani, però, è attesa una nuova e intensa espansione dell'anticiclone africano, favorita dall'affondo di una saccatura sull'Atlantico.
Nella seconda parte della settimana il caldo aumenterà
Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano il caldo aumenterà soprattutto nella seconda parte della settimana, con anomalie fino a 10-12 C sopra media al Centro-Sud e massime diffuse attorno ai +40 C. Possibili punte di +41/+42 C su Sardegna e Sicilia e fino a +43/+44 C nelle zone interne tra Puglia e Basilicata. Nell'ultimo weekend di agosto il caldo potrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di correnti più fresche, con possibile instabilità al Nord, ma la tendenza resta ancora da confermare.
Previsioni meteo per oggi, martedì:
AL NORD
Al mattino temporali sparsi sulle Alpi e Prealpi di nord-est, con piogge deboli su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni; qualche piovasco pomeridiano sui rilievi alpini e residue piogge sul Friuli. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL CENTRO
Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque, con piogge sparse su Toscana, Umbria, Lazio e Marche settentrionali. Nel pomeriggio ancora piovaschi su Lazio e Marche, instabilità sparsa sull'Umbria; più asciutto sulla Toscana e sull'Abruzzo. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento su tutti i settori, con nuvolosità persistente sul versante adriatico.
AL SUD E SULLE ISOLE
Giornata all'insegna della stabilità salvo qualche innocuo addensamento in transito sulle regioni peninsulari. Sole prevalente altrove anche nel corso delle ore notturne. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in calo al centro-nord, stazionarie o in aumento al sud.
Previsioni meteo per domani, mercoledì:
AL NORD
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento in Pianura Padana. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l'arco alpino con locali rovesci o temporali associati, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata torna il tempo asciutto ovunque con ancora molti addensamenti al Nord-Ovest ed ampie schiarite al Nord-Est.
AL CENTRO
Giornata all'insegna del bel tempo con condizioni meteo stabili e cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Giornata all'insegna del bel tempo con condizioni meteo stabili e cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e in rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale lieve rialzo salvo una lieve flessione al Sud e sui settori adriatici centrali.