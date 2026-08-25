Baragiano installa l'altalena gigante più grande d'Europa
A Baragiano si 'volerà' come Icaro sull'altalena più grande d'Europa
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A Baragiano si 'volerà' come Icaro sull'altalena più grande d'Europa

L'installazione, alta 20 metri, sorge sul punto panoramico della collina del paese e permetterà ai turisti di 'dondolare' sul Marmo Platano
Alessandro Boccia
'Il Volo di Icaro', l'altalena più grande d'Europa
Comune di Baragiano - 'Il Volo di Icaro', l'altalena più grande d'Europa
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AGI - Un'altalena gigante alta 20 metri, annunciata come la più grande d'Europa. È 'Il Volo di Icaro', il nuovo attrattore turistico che sarà inaugurato venerdì 28 agosto al Belvedere di Baragiano, in provincia di Potenza.

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L'installazione sorge nel punto più panoramico della collina del paese e punta a diventare una delle nuove attrazioni turistiche della Basilicata. Con i suoi 20 metri di altezza, consentirà ai visitatori di dondolare sospesi davanti al panorama del Marmo Platano, trasformando il paesaggio in parte integrante dell'esperienza.

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Il nuovo simbolo del paese

'Il Volo di Icaro' si inserisce nel percorso turistico che comprende anche l'Archeoparco del Basileus, dove si trova l'unico labirinto presente in Basilicata. Il progetto è stato realizzato con l'obiettivo di valorizzare il Belvedere e, più in generale, di aumentare la capacità attrattiva di Baragiano, creando nuove occasioni di visita del territorio.

Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, l'altalena gigante dovrà diventare anche un nuovo simbolo del paese, capace di richiamare visitatori interessati a un'esperienza che unisce adrenalina e paesaggio e, allo stesso tempo, di favorire la conoscenza del patrimonio culturale e identitario locale. "L'inaugurazione sarà non soltanto il momento di apertura della nuova attrazione - evidenzia il sindaco di Baragiano, Giuseppe Galizia - ma anche una giornata dedicata alla comunità e alla condivisione di un nuovo progetto di crescita e promozione territoriale".

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