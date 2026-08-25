Bagnino si tuffa per salvare una coppia, muore insieme al turista

AGI - Un turista e un bagnino sono morti in mare a Marina di Andora, nel Savonese. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, una coppia di Cuneo si è trovata in difficoltà a causa del mare mosso mentre faceva il bagno nello specchio d'acqua davanti la spiaggia della Sacra Famiglia poco prima
delle 12.
Il bagnino, 62enne, è riuscito a portare via la donna
Il bagnino di 62 anni di uno stabilimento privato si è tuffato ed è riuscito a portare a riva la donna, poi è tornato in mare per soccorrere l'uomo, 66 anni, ma non è riuscito a tornare a riva con lui. Da chiarire se uno di loro o entrambi siano stati colpiti da un malore per lo sforzo o se invece siano annegati per la forza del mare. Entrambi sono stati sottoposti a tentativi di rianimazione da personale del 118 che poi ha dichiarato il decesso.