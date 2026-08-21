Mongolfiere da tutto il mondo in Puglia, al via la 'Balloon Cup 2026'
Mongolfiere da tutto il mondo in Puglia, al via la "Balloon Cup 2026" 
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Mongolfiere da tutto il mondo in Puglia, al via la "Balloon Cup 2026"

Dal 24 al 29 agosto quindici piloti, italiani e stranieri, si sfideranno nella prima competizione internazionale
Viviana Minervini
Mongolfiere da tutto il mondo il Puglia con il Balloon Cup 2026
Foto di "Mongolfiere a Sud Italia"
balloon cup mongolfiere puglia
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AGI - Una quindicina di mongolfiere, piloti italiani e stranieri e sei giorni di prove di precisione e navigazione nei cieli dell'Alta Murgia. Dal 24 al 29 agosto Gravina in Puglia ospiterà la "Puglia Balloon Cup 2026", presentata come la prima competizione internazionale di mongolfiere del Sud Italia e inserita nel programma di Puglia Regione Europea dello Sport 2026.

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Non sarà un festival né un semplice raduno aerostatico: i piloti si sfideranno in una competizione sportiva ufficiale, organizzata secondo i regolamenti della Fédération Aéronautique Internationale e dell'Aero Club d'Italia. A vigilare sulle gare sarà una giuria internazionale composta da direttori di gara, giudici, scorer e tecnici provenienti da diversi Paesi europei.

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Mongolfiere da tutto il mondo il Puglia con il Balloon Cup 2026
Foto di "Mongolfiere a Sud Italia"

Le prove di gara

"La gara in mongolfiera è un esercizio continuo di pianificazione, osservazione e capacità decisionale", spiega il direttore di gara Eugenijus Komas. "Non potendo dirigere direttamente il pallone, il pilota deve individuare e sfruttare i venti presenti alle diverse quote, pensando non soltanto a dove si trova in quel momento, ma anche a dove potrà trovarsi alcuni minuti più tardi".

Valutazioni fisiche e virtuali

Le prove saranno sia fisiche sia virtuali. Nel primo caso i concorrenti dovranno lanciare dalla mongolfiera un marker cercando di avvicinarsi il più possibile a un bersaglio; nel secondo saranno valutate elettronicamente, attraverso i dati Gps, posizione, quota e traiettoria del pallone.

Mongolfiere da tutto il mondo il Puglia con il Balloon Cup 2026
Foto di "Mongolfiere a Sud Italia"

Gli appuntamenti più attesi

Tra gli appuntamenti più attesi c'è la "Key Grab Competition", una prova di precisione nella quale i piloti dovranno raggiungere un obiettivo prestabilito, mentre durante il "Night Glow" le mongolfiere saranno illuminate a ritmo di musica.

I voli e il programma per il pubblico

I voli di gara sono previsti ogni giorno al mattino e nel tardo pomeriggio, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Accanto alla competizione è prevista una programmazione gratuita per il pubblico al Coluni Resort di Gravina.

Mongolfiere da tutto il mondo il Puglia con il Balloon Cup 2026
Foto di "Mongolfiere a Sud Italia"

L'apertura della manifestazione

La manifestazione sarà aperta ufficialmente domenica 23 agosto alle 18 al Vivaio Digitale Macnil, con la partecipazione, tra gli altri, del vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport Cristian Casili e del sindaco di Gravina Fedele Lagreca. "La Puglia Balloon Cup dimostra come lo sport possa essere uno straordinario strumento di promozione e conoscenza del territorio", afferma Casili. "Ospitare a Gravina una competizione internazionale di mongolfiere significa coniugare il valore sportivo della manifestazione con la promozione dell'Alta Murgia e delle sue aree interne".

Mongolfiere da tutto il mondo il Puglia con il Balloon Cup 2026
Foto di "Mongolfiere a Sud Italia"

Obiettivi dell'evento

L'evento, promosso nell'ambito dei Grandi eventi sportivi regionali, punta anche a consolidare la presenza della Puglia nel calendario delle competizioni aerostatiche e a valorizzare Gravina e l'Alta Murgia come territorio per gli sport dell'aria e il turismo esperienziale.

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