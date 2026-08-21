Mongolfiere da tutto il mondo in Puglia, al via la "Balloon Cup 2026" 

AGI - Una quindicina di mongolfiere, piloti italiani e stranieri e sei giorni di prove di precisione e navigazione nei cieli dell'Alta Murgia. Dal 24 al 29 agosto Gravina in Puglia ospiterà la "Puglia Balloon Cup 2026", presentata come la prima competizione internazionale di mongolfiere del Sud Italia e inserita nel programma di Puglia Regione Europea dello Sport 2026.
Non sarà un festival né un semplice raduno aerostatico: i piloti si sfideranno in una competizione sportiva ufficiale, organizzata secondo i regolamenti della Fédération Aéronautique Internationale e dell'Aero Club d'Italia. A vigilare sulle gare sarà una giuria internazionale composta da direttori di gara, giudici, scorer e tecnici provenienti da diversi Paesi europei.
Le prove di gara
"La gara in mongolfiera è un esercizio continuo di pianificazione, osservazione e capacità decisionale", spiega il direttore di gara Eugenijus Komas. "Non potendo dirigere direttamente il pallone, il pilota deve individuare e sfruttare i venti presenti alle diverse quote, pensando non soltanto a dove si trova in quel momento, ma anche a dove potrà trovarsi alcuni minuti più tardi".
Valutazioni fisiche e virtuali
Le prove saranno sia fisiche sia virtuali. Nel primo caso i concorrenti dovranno lanciare dalla mongolfiera un marker cercando di avvicinarsi il più possibile a un bersaglio; nel secondo saranno valutate elettronicamente, attraverso i dati Gps, posizione, quota e traiettoria del pallone.
Gli appuntamenti più attesi
Tra gli appuntamenti più attesi c'è la "Key Grab Competition", una prova di precisione nella quale i piloti dovranno raggiungere un obiettivo prestabilito, mentre durante il "Night Glow" le mongolfiere saranno illuminate a ritmo di musica.
I voli e il programma per il pubblico
I voli di gara sono previsti ogni giorno al mattino e nel tardo pomeriggio, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Accanto alla competizione è prevista una programmazione gratuita per il pubblico al Coluni Resort di Gravina.
L'apertura della manifestazione
La manifestazione sarà aperta ufficialmente domenica 23 agosto alle 18 al Vivaio Digitale Macnil, con la partecipazione, tra gli altri, del vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport Cristian Casili e del sindaco di Gravina Fedele Lagreca. "La Puglia Balloon Cup dimostra come lo sport possa essere uno straordinario strumento di promozione e conoscenza del territorio", afferma Casili. "Ospitare a Gravina una competizione internazionale di mongolfiere significa coniugare il valore sportivo della manifestazione con la promozione dell'Alta Murgia e delle sue aree interne".
Obiettivi dell'evento
L'evento, promosso nell'ambito dei Grandi eventi sportivi regionali, punta anche a consolidare la presenza della Puglia nel calendario delle competizioni aerostatiche e a valorizzare Gravina e l'Alta Murgia come territorio per gli sport dell'aria e il turismo esperienziale.