Donna muore in casa a Potenza con grave trauma al volto
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Donna muore in casa a Potenza con grave trauma al volto

Secondo una prima ricostruzione è stata aggredita
Ambulanza 118
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AGI - Una donna di 57 anni è morta nella tarda serata a Tito, in provincia di Potenza. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente dopo una aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione.

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Sul posto sono intervenuti, poco prima della mezzanotte, i sanitari del 118 che hanno trovato la donna in condizioni gravissime e con un grave trauma facciale. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire eventuali responsabilit.

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