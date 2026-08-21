Paura nel Leccese, madre e figlia attaccate da un cane lupo

AGI - Dopo la tragica morte dell'uomo sbranato da due rottweiler nelle campagne di Leverano, due turiste - una madre di 52 anni e la figlia di 12 - sono state aggredite da un cane, forse un lupo, in provincia di Lecce.
Nella tarda serata di ieri, a Punta Pizzo di Gallipoli, madre e figlia sono state attaccate mentre si trovavano in vacanza nel Salento.
Ferito anche l'uomo che le ha soccorse
Oltre alle due donne, anche un uomo di 47 anni - intervenuto per soccorrerle - è rimasto ferito nella colluttazione. Le due turiste sono state trasportate all'ospedale Vito Fazzi di Lecce e non sono in pericolo di vita. Il 47enne è stato invece medicato all'ospedale di Gallipoli e dimesso con una prognosi di cinque giorni. Il canide, indicato dai presenti come un lupo, non è stato ancora individuato. Saranno gli accertamenti dei Carabinieri a stabilirne la reale natura e a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione.