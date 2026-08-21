Emesso un francobollo celebrativo per i Giochi del Mediterraneo

AGI - Un francobollo celebrativo dei XX Giochi del Mediterraneo è stato emesso oggi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le Poste Italiane comunicano che il francobollo, relativo alla tariffa B zona 1, è stato realizzato in una tiratura di 180mila esemplari e distribuito in fogli da 45 francobolli.
Stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico. Il progetto grafico è curato dal Centro filatelico dell'Officina carte valori e produzioni tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Il logo dei Giochi
La vignetta riproduce il logo ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, manifestazione sportiva che riunisce i Paesi affacciati sul Mediterraneo nel segno dello sport, dell'incontro e della cooperazione.
La composizione grafica
La composizione è dominata dalle due 'X' che formano il numero 20 in numeri romani, richiamando la ventesima edizione dei Giochi e, al tempo stesso, le linee essenziali del monumento al Marinaio posto nella città di Taranto. Completano il francobollo la scritta 'ITALIA' e l'indicazione tariffaria 'B ZONA 1'.
L'annullo speciale
Lo Sportello filatelico dell'ufficio postale di Taranto Centro utilizzerà, il giorno di emissione, l'annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
La cartella filatelica
È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.
Disponibilità dei prodotti
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico e gli 'Spazio Filatelia' del territorio e sul sito filatelia.poste.it.