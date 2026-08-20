Imminente ritorno del caldo, temperature fino a 10 gradi su media

AGI - Il caldo africano tornerà la prossima settimana. Correnti atlantiche instabili stanno interessando soprattutto il Nord Italia, dove sono attese piogge e temporali anche intensi, con rischio di grandine e nubifragi. Secondo il Centro meteo italiano, venerdì il maltempo si estenderà anche alle regioni centrali, in particolare sul versante tirrenico, mentre al Sud continueranno condizioni più stabili e calde. Nel weekend è previsto un generale miglioramento grazie al ritorno dell'alta pressione, con residui fenomeni al Nord e qualche acquazzone pomeridiano lungo l'Appennino.
Nuova ondata di caldo la prossima settimana
Per la prossima settimana cresce invece la possibilità di una nuova intensa rimonta dell'anticiclone africano, con temperature che potrebbero tornare fino a circa 10 C sopra le medie stagionali.
Sabato tornano i bollini rossi, allerta a Bari e a Palermo
A partire dal Sud, tornano i bollini rossi sul bollettino quotidiano sulle ondate di calore del ministero della Salute. Sabato sarà allerta massima di livello 3, che prevede condizioni di rischio per la popolazione generale, a Bari e Palermo. Oggi sono sette le città da bollino arancione, il livello 2 di allerta: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo e Roma. Domani scenderanno a 4: Bari, Campobasso, Palermo e Pescara. Sabato, invece, nessun bollino arancione, ma come detto due bollini rossi. L'estate, insomma, è tutt'altro che finita.
Le previsioni per giovedì 20 agosto
Previsioni meteo per oggi. AL NORD - Fenomeni in estensione a tutte le regioni con temporali sulla Lombardia, piogge diffuse su Piemonte, Liguria, Trentino Alto-Adige, Valle d'Aosta e Triveneto, più isolate sull'Emilia Romagna; in serata e in nottata maltempo persistente con fenomeni intensi tra Trentino e Triveneto.
AL CENTRO - Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Progressivo peggioramento tra serata e nottata con nuvolosità in aumento ovunque e piogge in arrivo a partire dalla Toscana, più intense nel corso delle ore notturne.
AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo stabile su tutti i settori nel corso delle ore diurne con assenza prevalente di nuvolosità.
Previsioni meteo per venerdì 21 agosto
AL NORD - Al mattino tempo perturbato con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi. In serata e in nottata condizioni meteo verso un miglioramento salvo residui fenomeni specie al Nord-Est.
AL CENTRO - Tempo instabile durante la giornata con piogge e temporali sparsi, specie sul versante tirrenico ma con fenomeni anche sul versante adriatico soprattutto al pomeriggio. In serata e nella notte tempo in miglioramento ma con ancora degli addensamenti, anche bassi e compatti, sui settori tirrenici.
AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo stabile al mattino con cieli soleggiati su tutte le regioni, salvo della nuvolosità sulla Sardegna con anche degli acquazzoni sui settori centro-settentrionali dell'Isola. Al pomeriggio locali temporali in arrivo anche sulla Campania. In serata e in nottata tempo più stabile con schiarite, salvo addensamenti sulla Campania con locali piogge sulle coste. Temperature minime in stabili o in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Nord e in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.