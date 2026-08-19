Trovato l'ultraleggero scomparso in Calabria. Recuperati i corpi

AGI - Sono stati trovati carbonizzati i corpi degli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni, di Matera. I due erano a bordo dell'ultraleggero partito dalla Sicilia e diretto nell'aviosuperficie di Sibari.
Questa mattina è stato trovato il mezzo nel comune di Fuscaldo (Cs). Da una prima ricostruzione, il velivolo ha preso fuoco. Sul posto le forze dell'ordine e il pm di turno che ha sequestrato area.
La scatola nera dell'ultraleggero
È stata individuata, a Laghicelle nel comune di Fuscaldo (Cs) la scatola nera dell'ultraleggero. Da ieri le ricerche si erano concentrate nel Cosentino, in particolare nell'area compresa tra i comuni di Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Nella giornata di ieri, anche la questura di Cosenza aveva chiesto la collaborazione di persone, come cacciatori e cercatori di funghi, che conoscevano bene queste zone impervie.
Il cordoglio del presidente della Calabria
"Apprendiamo con profondo dolore la notizia del tragico epilogo delle ricerche del velivolo ultraleggero scomparso nell'Alto Cosentino. Il ritrovamento dei resti del mezzo e il tragico destino dell'avvocatessa materana Angela Buccico e del collega Carlo Arnulfo lasciano un vuoto incolmabile e gettano nello sconcerto e nella sofferenza l'intera comunita' lucana". È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.
"A nome mio e di tutta la Giunta regionale - continua Bardi - esprimo il più sentito cordoglio ai familiari dei due professionisti e, in particolare, al papa' di Angela, Emilio Nicola Buccico, al fratello Rocco, alla citta' di Matera colpita da una perdita cosi' grave e prematura. Un pensiero di sincera gratitudine - conclude - va alle forze dell'ordine, ai soccorritori, al Soccorso Alpino e a tutti i volontari che si sono spesi con instancabile dedizione nelle complesse operazioni di ricerca".
Il ricordo di Casellati
"Sono addolorata per la tragica scomparsa di Angela Buccico. Un pensiero commosso va alla sua famiglia alla quale mi lega una profonda amicizia e sono loro vicina con tanto affetto". Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.